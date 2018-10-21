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В стране и мире | Туры в Турцию для россиян продолжат дорожать

21.10.2018|10:07
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Цены на номера в турецких отелях на следующий год снова вырастут. С таким прогнозом выступил коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан, передает РИА Новости.

«Общая тенденция уже очевидна. В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15–30 процентов по сравнению с предыдущим годом. В 2019-м стоимость отельных услуг, предположительно, вырастет на 10–15 процентов», — сказал он, пояснив, что рост цен связан с высокой загрузкой гостиниц.

Юналан успокоил туристов, рассказав, что турецкие отельеры добровольно не откажутся от обслуживания гостей по системе All Inclusive. «Рынок сам регулирует туристическую систему. Если есть спрос на отели с системой All Inclusive, а он есть, то в Турции не найдется храбреца, который решится ее убрать», — сказал он.

15 августа стало известно, что туроператоры не ожидают в скором времени горящих путевок на турецкие курорты. На рост цен влияют падение курсов турецкой лиры и российского рубля, также операторы предвидят сокращение спецпредложений от отелей в связи с возвращением турок к внутреннему туризму, пояснили в Ассоциации туроператоров России.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2018 11:04|

турция а у нас цены растут как грибы после дождя .да в турцию дешевле сьездить чем в сочи . сейчас и крым подтягивается + курортные сборы за убогость в обслуживании .

Имя: Гость
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