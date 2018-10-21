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В стране и мире | Тренер-мем призвал лишить Кокорина и Мамаева заработанных за жизнь миллионов

21.10.2018|13:51
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Российский тренер Александр Григорян раскритиковал поведение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, ставших фигурантами уголовных дел. Его слова передает «Российская газета».

«По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру, и сказал: "Ребят, начинайте заново. Идите и доказывайте, проявите свой талант". Кокорин с Мамаевым должны понести разумное наказание, чтобы они запомнили это на всю жизнь», — полагает 52-летний специалист.

Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО минимум до 8 декабря. 19 октября им отказали в изменении меры пресечения.

8 октября спортсмены стали зачинщиками двух драк в Москве после того, как отпраздновали десятилетие своей дружбы. Первым пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой: его избили в ходе конфликта на парковке гостиницы «Пекин». После этого футболисты учинили драку в одной из московских кофеен. Пострадал в том числе и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Высказывания Григоряна нередко становились популярными в социальных сетях, придав самому специалисту своеобразную репутацию. В мае 2017-го, будучи наставником «Анжи», 52-летний тренер дал странное интервью перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2018 14:26|

Возможно, что если бы хулиганы/футболисты за одни сутки били бы сверхрядовых граждан, они бы и выкрутились. Но наказание им нужно и оно послужит сигналом другим футболистам/хулиганам и другим Хулиганам/болельщикам футбольным.

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