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В стране и мире | Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией

21.10.2018|10:08
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его слова передает агентство Associated Press.

По утверждению американского лидера, он пошел на такой шаг, поскольку «Россия нарушает данное соглашение». «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он.

Ранее 20 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в Белом доме планируют разорвать ракетный договор. При этом, отмечал он, окончательное решение еще не принято, так как несколько ключевых сотрудников Госдепартамента и Пентагона выступают против этой инициативы.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2018 11:01|

этот договор для идиотов, страну предавших, был и все. а сейчас это им не надо. главное что мы все уничтожили а теперь когда нас кольцом окружили им то все это годится .зато этой пьяни памятник поставили ,что пропивал страну . ему еще и почет .это для людей нет денег, а так для их развлекаловок в неограниченом количестве .не просто так они там друг друга ставят .бояться проворонить и чтоб мы узнали где ж те потоки от природных богатств исчезают . и почему страны без природных богатств живут не нам чета .

Гость|21.10.2018 11:16|

А у нас есть темы в России кроме запугивания россиян и сколько прибыли получили олигархи!?

Гость|21.10.2018 11:24|

Договоры СНВ и РСМД результат длительных переговоров СССР и США. Две мировых державы гарантировали сокращение ядерных вооружений и безопасность всему миру.

Сегодня никто не хочет садиться за стол переговоров с Путиным. Он просто не серьезный человек. То мультики про войну показывает, то грозится всех отправить в рай и ад. Разговаривает на фене.

Это больше похоже на истерику. Санкциями его и его дружков загнали в угол. Они направлены на конкретные персоналии и предприятия в их ведении. От бессилия он грозит ядерной войной.

Гость|21.10.2018 11:30|

От бессилия он грозит ядерной войной.

он же ставленик тех мракобесов ,которые перешагнули через всех и предали страну в угду себе кто за стаканчик ,кто просто вперся на главное место и по дури .т е недальновидности . с его бы мышлением трактором управлять .а сейчас что там находится прям завклуб нагнали туда артистов певцов спортсменов поспать за немалые деньги из наших карманов .

Гость|21.10.2018 11:38|

Искандеры еще смеются? Так теперь еще и попляшут!

Имя: Гость
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