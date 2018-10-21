21.10.2018 | 10:08

Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его слова передает агентство Associated Press.

По утверждению американского лидера, он пошел на такой шаг, поскольку «Россия нарушает данное соглашение». «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он.

Ранее 20 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в Белом доме планируют разорвать ракетный договор. При этом, отмечал он, окончательное решение еще не принято, так как несколько ключевых сотрудников Госдепартамента и Пентагона выступают против этой инициативы.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.