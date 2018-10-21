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В стране и мире | РПЦ признала Вселенского патриарха раскольником

21.10.2018|10:09
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Русская православная церковь (РПЦ) постановила, что Константинопольский патриарх Варфоломей является раскольником. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала Россия-24. Его слова передает ТАСС.

«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны», — пояснил он.

19 октября Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) поддержал позицию РПЦ и объявил о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом, объявил его решения недействительными и обвинил в искажении концепции истинного православия.

При этом Константинополь в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве объявил, что продолжит общение с РПЦ, и подчеркнул, что в его приходах могут молиться и посещать таинства все православные верующие.

Конфликт между православными церквями разгорелся после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Синод снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви. Ранее в стране действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2018 10:23|

С каждым годом число онкологических больных в Пензенской области неумолимо растет. По заболеваемости мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе!

Гость|21.10.2018 10:51|

Ага, бабло утекло доход уменьшился, блин это теперь цены у рпц подскочат?

Гость|21.10.2018 10:54|

И чо что признали,вот как то не жарко и не холодно от этого.

Гость|21.10.2018 10:54|

Гость писал(a):

это теперь цены у рпц подскочат?
дык ведь рынок же .....а вы рпц ........нету всего такого . там и так цены то не божеские . для дураков и больше можно сделать , пускай лбы расшибут - там все равно нет ничего

Гость|21.10.2018 11:13|

Насмешили ежа голой попой.

Гость|21.10.2018 11:13|

Гость писал(a):

И чо что признали,вот как то не жарко и не холодно от этого.
Нас рать.

Гость|21.10.2018 11:30|

Ждёмс санкций и полной изоляции от главной церкви.Пора возвращаться к исконно славянским богам Роду,Сварогу,Перуну,Яриле,...Пора становиться людьми,а не рабами пусть и божьими.

Гость|21.10.2018 11:34|

А по моему, раскольник тот, кто прерывает всякое общение и изображает из себя всяческую обиженку, сыплет всем анафемы и грозит религиозной войной. Как дали в свое время свободу рпц, так и дали свободу упц, в чем проблема? Чья то жадность проблема? Так это ж грех!

Гость|21.10.2018 11:37|

"Константинополь в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве объявил, что продолжит общение с РПЦ, и подчеркнул, что в его приходах могут молиться и посещать" Так кто раскольник?

Гость|21.10.2018 11:37|

вот они как по библии проявляют послушание ,которое вбивают всеми правдами и неправдами в головенки тупоголовым

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