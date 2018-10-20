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В стране и мире | Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом

20.10.2018|15:33
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В Ленинградской области задержан главный инженер завода пиротехники «Авангард», где днем ранее произошел взрыв и погибли рабочие. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, мужчина допустил к работе в цехе людей, которые не были устроены на предприятие официально и не имели допуска для работ с пиротехникой.

«В результате чего указанными лицами были нарушены технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», — говорится в сообщении.

Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября. По последним данным, погибли четверо. Их личности уточняются. Работы по расчистке завалов будут продолжены.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Источник — lenta.ru
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Гость|20.10.2018 18:11|

Привычные скрепные новости. Убийства, взрывы, пожары, катастрофы. Будни современной России.

Гость|20.10.2018 18:12|

А что такое "Взрыв 2"? Это такое шоу будут показывать?

Гость|20.10.2018 18:15|

Гость писал(a):

Убийства, взрывы, пожары, катастрофы. Будни современной
И чо?

Гость|20.10.2018 18:18|

Тебе не понять, молод еще...

Гость|20.10.2018 18:24|

Гость писал(a):

Убийства, взрывы, пожары, катастрофы. Будни современной

И чо?

Ничо, сынок, это наша Родина.

Гость|20.10.2018 18:33|

Гость писал(a):

Привычные скрепные новости. Убийства, взрывы, пожары, катастрофы. Будни современной России.
Это путинизм, мальчег!...

Гость|20.10.2018 18:34|

Гость писал(a):

А что такое "Взрыв 2"? Это такое шоу будут показывать?
Ага, еще раз взрыв устроят - продублируют.

Имя: Гость
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