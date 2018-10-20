20.10.2018 | 17:09

Серфер, отдыхавший на пляже недалеко новозеландского города Даргавилл, подвергся нападению большой белой акулы. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

Хищная рыба укусила его в нескольких местах. Несмотря на раны, мужчина сумел самостоятельно выбраться из воды. Незнакомый водитель подвез его на своем пикапе, после чего пострадавшего на вертолете доставили в больницу в городе Фангареи.

«Она схватила его за кисть, локоть, немного за губу, — рассказал глава добровольческой пожарной бригады Даргавилла Майкл Росс (Michael Ross). — Определенно было больно, немного текла кровь». Он утверждает, что на его памяти акулы никогда не нападали на людей в этой части Новой Зеландии.

Серфер не сумел идентифицировать напавшую на него рыбу, но специалисты полагают, что это была большая белая акула, о чем свидетельствуют характер ран, оставленных ее зубами на теле пострадавшего, и акулий зуб, застрявший в его доске для серфинга.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6 — 4,8 метра в длину. Особи длиной шесть метров встречаются редко. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В июне сообщалось, что большая белая акула набросилась на серфера, который катался недалеко от берегов Австралии. Она не сумела его побороть, но откусила часть доски.