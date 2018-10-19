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В стране и мире | Замечено массовое исчезновение всех насекомых мира

19.10.2018|16:56
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Ученые из США и Мексики выявили заметное снижение численности насекомых в тропическом лесу в национальном заповеднике Эль-Юнке (Пуэрто-Рико). Кроме того, исчезло множество насекомоядных животных. По словам экспертов, это отражает мировую тенденцию, которая ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире, поскольку членистоногие нужны для опыления многих сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает издание Science Alert.

В 2014 году международная группа исследователей подсчитала, что за последние 35 лет численность таких беспозвоночных, как пчелы и жуки, во всем мире упала на 45 процентов. Наиболее сильно пострадала Европа, однако теперь исчезновение насекомых происходит и на американских континентах. В 2017 году другая группа специалистов изучила падение численности летающих насекомых в Германии, предположив, что причиной являются пестициды и уничтожение мест обитания.

Ученые вели подсчеты беспозвоночных в 70-х годах прошлого века, а также в 2013 году. Оказалось, что биомасса членистоногих за 40 лет значительно снизилась, достигнув одной четвертой или одной восьмой от прежнего количества. С января 1977-го по январь 2013 года количество пойманных насекомых уменьшилось в 60 раз.

Численность насекомоядных ящериц анолисов снизилась на 30 процентов, а некоторые виды исчезли из леса. Уменьшилось число лягушек и птиц. Например, отлов пуэрториканского тоди, который питается членистоногими, сократился на 90 процентов.

Специалисты связывают это с глобальным потеплением. За 40 лет средняя температура воздуха в тропических лесах увеличилась на 2,2 градуса Цельсия. Это нарушает цикл размножения насекомых, которые не могут откладывать яйца, и подрывает пищевые цепи, поскольку членистоногие служат кормовой базой для многих других животных.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.10.2018 17:02|

не знаю. у меня наоборот в доме дохрена пауков

Гость|19.10.2018 17:06|

А исчезновение саранчи тоже пагубно для продовольственной безопасности ? Дебилы !

Мотовилов (гость)|19.10.2018 17:18|

Жду со всеми, когда кровососов в облике человека станет поменьше.

Это не только беда, сколько крах социальной политики государства.

Мотовилов знает, как исправить общество, уйти от беды.

Но нужен мандат доверия. От всего народа.

Защита от обмана, тупости идеологов

Мотя (гость)|19.10.2018 17:19|

Гость писал(a):

не знаю. у меня наоборот в доме дохрена пауков
Это добрые существа. Никогда не делаю им зла. Подкармливаю мухами.

Гость|19.10.2018 17:36|

На Бородина 1 в 5 подъезде у кошатницы с 1 этажа количество тараканов неуклонно растёт . Вся её квартира - свинарник .

Гость|19.10.2018 17:38|

У нас в селе, как опылять стали самолётами ближние поля, так у пчеловодов все пчелы стали болеть и гибнуть.

Имя: Гость
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