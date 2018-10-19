19.10.2018 | 15:17

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, арестованный по обвинению в хулиганстве и побоях, произнес речь в свою защиту и расплакался в зале суда. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не опасный преступник. У меня нет намерения скрываться. У меня расписаны тренировки, и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний. Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии. Мне неприятна грязь по телевидению и в Интернете, она задевают всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям», — сказал Кокорин и не сдержал слез.

Несмотря на выступление футболиста и ходатайства адвокатов, суд оставил Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под арестом. Они будут находиться в СИЗО как минимум до 8 декабря.

8 октября братья Кокорины и Мамаев в компании друзей устроили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, после чего направились в одну из столичных кофеен. Там у футболистов возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его также избили. Еще одним пострадавшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».