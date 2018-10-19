Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|19 окт 2018|16:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

В стране и мире | Кокорин произнес речь в суде и расплакался

19.10.2018|15:17
Печать

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, арестованный по обвинению в хулиганстве и побоях, произнес речь в свою защиту и расплакался в зале суда. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не опасный преступник. У меня нет намерения скрываться. У меня расписаны тренировки, и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний. Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии. Мне неприятна грязь по телевидению и в Интернете, она задевают всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям», — сказал Кокорин и не сдержал слез.

Несмотря на выступление футболиста и ходатайства адвокатов, суд оставил Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под арестом. Они будут находиться в СИЗО как минимум до 8 декабря.

8 октября братья Кокорины и Мамаев в компании друзей устроили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, после чего направились в одну из столичных кофеен. Там у футболистов возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его также избили. Еще одним пострадавшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|19.10.2018 15:54|

Если бы выпустили кКокоринаи Мамаева, то это было бы сигналом остальным футболистам, что они могут хулиганить безнаказанно. Ну а свято место пусто не бывает. На такие гонорары найдут других. Нечего Газаеву с Жириновским плакаться. Гонорары велики слишком. Оттуда и пьянки футболистов. Мутковщину нужно пресекать, а Мутка отстранить от футбольного менеджемента, опрохвостился он.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 