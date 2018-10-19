Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|19 окт 2018|11:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.57  |  $  65.72
 

В стране и мире | Каждый десятый россиянин оценил себя как «выше среднего»

19.10.2018|11:11
Печать

Только десять процентов россиян оценивают свое положение в обществе как «выше среднего», три процента — как «высокое», сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

К категории «середняков» себя отнесли 64 процента респондентов. «Ниже среднего» свой статус назвали 13 процентов людей, «низким» — всего семь процентов.

Социологи сравнили полученные цифры с данными за 1991 год и выяснили, что число ответивших «выше среднего» за 27 лет увеличилось в два раза, ответов «среднее» — на 15 процентов. Категории «ниже среднего» и «низкое» сократились на шесть и семь процентов соответственно. Количество людей с «высоким» статусом со временем не изменилось.

Чтобы достичь успеха, россиянам не хватает денег (так считают 40 процентов опрошенных), образования (15 процентов), амбиций и целеустремленности (14 процентов), связей и знакомств (12), квалификации (9). Каждый десятый считает, что ему нужно переехать в другую страну или город, чтобы преуспеть.

39 процентов опрошенных сказали, что повысить статус помогает образование, 33 процента — личные качества и способности. 27 процентов участников опроса верят, что успех зависит от целеустремленности, достатка (17 процентов), работы (15 процентов), здоровья (14), деловых качеств (12), семьи (11). Только один процент респондентов считают залогом успеха веру, а два процента — практический опыт.

Большинство граждан (68 процентов) полагают, что ради богатства не стоит жертвовать здоровьем и общением с близкими. В противоположном уверены 18 процентов респондентов. Девять процентов россиян не стремятся к обогащению.

Опрос проводился 16 октября по телефону среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 