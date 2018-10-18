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В стране и мире | Требования к владельцам оружия предложили ужесточить

18.10.2018|10:19
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Российские политики предложили ужесточить правила выдачи и хранения оружия. С такими инициативами выступили член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы Анатолий Выборный, пишет ТАСС.

Ковитиди считает необходимым повысить минимальный возраст, дающий право на приобретение оружия. «Я твердо уверена, что действующее законодательство, которое регулирует порядок получения оружия, требует сегодня изменений, поскольку возраст, который там обусловлен — 18 лет, — должен быть не менее 22 лет», — считает политик.

Выборный заявил, что инициативы об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие активно обсуждаются в Госдуме. По его словам, среди других обсуждаемых мер — блокировка сайтов, которые могут призывать к совершению преступлений.

17 октября учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Известно о 19 погибших и 74 пострадавших. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.10.2018 10:32|

отлично былобы вообще запретить охоту на территории Российской Федерации

магазины полны мяса куры, говядины, свинины, индейки и заменителя белка -сои

так называемое охотничье оружие которое находиться у охотников отлично былобы все выкупить по минималке и все сдать на переплавку на металл

никакого оружия у охотников небылобы вообще никогда

Гость|18.10.2018 10:36|

а нет мыслей разрешить короткостволы для ношения?

Гость|18.10.2018 10:41|

Есть но только для самоликвидация.

Гость|18.10.2018 10:48|

Кругом запреты, а людей лечить надо. Это мальчик в колледже мед комиссию проходил, каждый год, вот если бы врачи проверяли не для галочки, может трагедии не было. Та так интересно, за что школьные психологи зарплату получают? ЧП чаще всего в школах случаются.

Гость|18.10.2018 10:48|

Проблема не в том что мало запретов, а в том что люди звереют от то , что уже не живут ,а выживают с нынешними зарпалтами , тарифами и прочей якобы заботу.....а чинушамважно лиш бы их не отлучили от кормушки

Гость|18.10.2018 10:58|

Из людей роботов делают, родителям порой детьми или заниматься некогда. Женщинам нужно детьми заниматься, а не впахивать на работе наравне с мужиками. Если ребенка правильно воспитывать, то и с психикой у него все нормально будет.

Имя: Гость
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