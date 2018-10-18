18.10.2018 | 10:18

На сайте правительства Крыма опубликован список погибших при стрельбе и взрывах в керченском техникуме.

Там значатся 20 человек. «Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года», — уточняется в сообщении. Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних — шесть человек, взрослых — пять человек.

17 октября учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а затем устроил стрельбу.

По версии следователей, Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям. Затем он поднялся на второй этаж, и, среди прочих, застрелил завуча и одного из педагогов. После этого студент совершил самоубийство. Его тело нашли в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Возбуждено уголовное дело.