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В стране и мире | Глава Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка

18.10.2018|15:03
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что керченский стрелок не мог действовать один. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — сказал Аксенов и подчеркнул, что в данный момент перед спецслужбами стоит задача установить организаторов нападения.

Ранее о том, что у массового убийства в техникуме могут быть организаторы и другие исполнители, заявляли в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Взрывы и стрельба произошли в Керченском технологическом техникуме 17 октября. Ученик 4-го курса 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погибли 20 человек, большинство из них — студенты. Пострадали около 50 человек.

Следственный комитет России (СКР) изначально рассматривал произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ), однако затем уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Источник — lenta.ru
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