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В стране и мире | Безработную москвичку обворовали на 21 миллион рублей

18.10.2018|10:22
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Неизвестный похитил сейф с деньгами из квартиры на севере столицы, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В обворованной квартире, расположенной на Дмитровском шоссе, проживает 26-летняя безработная женщина. Она самостоятельно обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что днем 17 октября неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу сейфа, в котором находились 21 миллион 100 тысяч рублей, и затем скрылся», — рассказал источник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется розыск преступника.

Ранее в октябре бывший оперуполномоченный московской полиции рассказал о тайных метках, используемых квартирными ворами. По его словам, преступники в последнее время активно используют для выявления пустующих квартир рекламные листовки. Кроме того, они следят за потенциальными жертвами в социальных сетях.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.10.2018 11:09|

Зачем ей работать, да и замуж зачем.. Всё есть.

Гость|18.10.2018 11:32|

penzainform.ru писал(a):

26-летняя безработная женщина.
молодец! 21 лям накопила...а тут только выживаешь, живешь от зарплаты до аванса...

Гость|18.10.2018 11:43|

Да и родить не обязательно. Кружку воды подать наймет штат обслуги и клоунов, чтобы по полу ей повалялись поорали -изобразали внучега.

Гость|18.10.2018 12:00|

бедняжка))))))))))

Гость|18.10.2018 12:03|

Поди продала чо-нить, например бабкину какую-нить икону, брошь, и т.д.. хату накрайняк, ну и засветилась..

Гость|18.10.2018 12:07|

Скорее хату. Сумма за квартиру вполне реальная.

Имя: Гость
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