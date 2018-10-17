17.10.2018 | 11:21

Пользователи сети посмеялись над женщиной по имени Джули, которая случайно показала свою грудь на фотографии с товаром для продажи в Интернете. Историей поделилась ее дочь Софи на своей странице в Twitter.

Джули хотела продать несколько шкафов. Она сделала их снимки и опубликовала на сайте для размещения объявлений. Спустя некоторое время женщина получила сообщение от потенциального покупателя. Незнакомец написал, что неожиданно увидел на фотографии грудь продавца в зеркале, которое висело на стене между шкафов.

Как оказалось, Джули была без одежды, когда фотографировала товары на продажу. Однако она не заметила свое отражение в зеркале, поэтому выложила снимки в Интернет. Женщина поблагодарила незнакомца и вскоре удалила снимок.

Пост ее дочери Софи быстро набрал вирусную популярность: фотография получила 30 тысяч ретвитов и более 90 тысяч лайков. Комментаторы отметили, что неловкая ситуация их сильно рассмешила.

Ранее телеканал «Би-би-си» случайно похвалил грудь принцессы Евгении во время трансляции ее свадьбы. Инцидент произошел из-за ошибки в расшифровке слов комментатора.