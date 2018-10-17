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В стране и мире | Восстановлена картина бойни в керченском колледже

17.10.2018|22:51
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Следователи начали восстанавливать картину массового убийства в техникуме в Керчи, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что осмотр места происшествия и допросы пострадавших и свидетелей продолжаются.

По предварительным данным, около 12:20, с началом большой перемены, 18-летний ученик четвертого, выпускного курса Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Пользуясь паникой, он поднялся на второй этаж, где, среди прочих, прицельно застрелил завуча и одного из педагогов, разыскав их в рабочих кабинетах. По показаниям очевидцев, во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств. Эту информацию должны подтвердить эксперты.

Произведя около 20 выстрелов, злоумышленник покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

По предварительным данным, Росляков учился на «хорошо» и «отлично», однако особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Мотивы действий керченского стрелка пока неизвестны, и большинство однокурсников ничего подобного от него не ожидали.

Сейчас в квартире, где проживал Росляков, идет обыск, следователи изымают компьютеры и инструменты. «В настоящее время данных о том, что произошедшее — заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

По данным СК, по состоянию на 17:30 известно о 18 погибших и 74 пострадавших. Крымские власти сообщают о 19 погибших.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2018 22:56|

Во всем обвинят компьютерные игры

Гость|17.10.2018 23:14|

18-ти летний парнишка устроил такое!? Ребята, я в спецназе служил в 1984-86! Этот мальчик-уникум!!!

Гость|17.10.2018 23:21|

Хорошо хоть дураком его признать нельзя, как школьника в Москве.

Гость|17.10.2018 23:22|

Мотивы ух ты у него тперь не спросишь, однако их может быть немеренно, следоки найдут мотив нужный.

Гость|17.10.2018 23:27|

penzainform.ru писал(a):

Произведя около 20 выстрелов, злоумышленник покончил с собой в помещении библиотеки.
penzainform.ru писал(a):
По данным СК, по состоянию на 17:30 известно о 18 погибших и 74 пострадавших. Крымские власти сообщают о 19 погибших.
20 выстрелов, 18 погибших, 74 пострадавших... Власть держит народ за быдло, которому можно навешать любой лапши...

Гость|17.10.2018 23:33|

А Брейбик так что его звали? уже на свободе с чистой совестью. Хотя там трупов побольше.

Гость|17.10.2018 23:33|

Гость писал(a):

18-ти летний парнишка устроил такое!? Ребята, я в спецназе служил в 1984-86! Этот мальчик-уникум!!!
Как служивший почти в те же годы в ВДВ (разведчик-водолаз) полностью поддерживаю! Полный бред и очковтирательство!

Гость|17.10.2018 23:38|

Вы что хотите сказать, там американские "котики" наследили, а Владислава подкинули в тишь библиотеки.

Имя: Гость
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