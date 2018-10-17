Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  75.65  |  $  65.40

В стране и мире | Раскрыт план борьбы с ростом цен на бензин

17.10.2018|11:18
Печать

Бензин и дизельное топливо резко не подорожают в следующем году из-за увеличения акцизов, передает РИА «Новости» слова первого вице-премьера России, министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, в планах правительства стоит увеличение цен в рамках инфляции, «рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную думу».

По словам Силуанова, никакие скачки цен на бензин и дизельное топливо не планируются. «Потому что, несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», — пояснил он.

Счетная палата в отзыве на проект бюджета на 2019-2021 годы прогнозировала резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо с начала следующего года. Это связывалось с тем, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин поднимут с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 