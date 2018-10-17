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В стране и мире | Православных россиян перестали пускать в Грецию

17.10.2018|11:17
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В Фонде Андрея Первозванного сообщили о возникающих у россиян трудностях с получением виз для посещения греческого полуострова Афон, передает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Проблема уже есть, и она даже не церковная. Министерство иностранных дел Греции не ставит визы не только служителям Русской православной церкви, но и паломникам на Афон», — уточнил представитель фонда. «Для того чтобы поехать на Афон, паломникам приходилось ставить итальянские визы — католики давали шенгенскую визу», — добавил он.

Ранее 15 октября сообщалось, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором священнослужители признали невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что такое решение Синод вынудили принять последние действия Вселенского патриархата.

На горе Афон расположено 20 православных монастырей, которые с 1312 года находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это место считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества и почитается как земной удел Богородицы — земля, которая находится под особенным покровительством Божией Матери.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2018 11:49|

Поповская стрелка - разборка.

Гость|17.10.2018 12:01|

Ну так не в Грецию же, а на Афон. Греция открыта вся - хоть объездись туда.

Гость|17.10.2018 12:22|

Даже с греками разругались!это надо особый талант иметь.

Гость|17.10.2018 12:25|

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак успел съездить помолиться на гору Афон до того, как РПЦ разорвала отношения с Константинополем.

Теперь будет грешить с новой силой.

Гость|17.10.2018 12:27|

Белорусский священник Александр Шрамко побывал на службе, которую патриарх Кирилл провел в Минске, и выложил в фейсбук фото «Мерседеса» и охранников главы РПЦ. Священника обвинили в публикации сообщений, которые «сеют в сердцах людей вражду и ненависть» и в наказание на год запретили служить в церкви.

Гость|17.10.2018 12:28|

penzainform.ru писал(a):

Александр Волков пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях
Хорошо, что я не верующий эРПэЦэ.

Имя: Гость
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