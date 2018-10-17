17.10.2018 | 12:26

Следователи возбудили дело о халатности после публикации в Интернете видео с издевательствами над пожилым пациентом психоневрологической больницы Магнитогорска. Об этом в среду, 17 октября, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В лечебном учреждении следователи СК проводят необходимые следственные действия, в том числе проводят допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Видео с издевательствами над пациентом психбольницы № 5 появилось в сети 16 октября. На кадрах было видно, как санитар бросал в пациента тапками, а потом пнул, при этом его коллеги смеялись над происходящим.

Через некоторое время после случившегося пенсионер умер. Его внучка рассказала журналистам, что дедушка болел сахарным диабетом, на фоне чего у него случались провалы в памяти и он не помнил об издевательствах в психбольнице. Он не мог рассказать родственникам о случившемся.