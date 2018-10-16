16.10.2018 | 11:26

Врачи Вологодской областной детской клинической больницы (ОДКБ) пригрозили увольнением после вынесения приговора их коллеге, которого суд признал виновным в смерти ребенка и приговорил к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщает портал Vademecum со ссылкой на открытое письмо медиков.

«После оглашения приговора часть врачебного персонала начала задумываться об уходе из профессии. И это немалая часть! В основном это опытные врачи, которые обладают колоссальным опытом и обучают молодых коллег. И это решение неизбежно придет в голову каждого из нас, если приговор вступит в силу», — говорится в документе.

В своем обращении медики призвали не «закрыть глаза на ошибку, а разобраться в том, что произошло, и понять, что ошибки не было». По их словам, суд не учел ни показания приглашенных экспертов, ни результаты повторной экспертизы истории болезни.

«Нам искренне жаль, что мы не смогли помочь в данной ситуации. Но мы – не боги! К сожалению, бывают случаи, когда помочь ребенку невозможно в силу объективных причин», — поведали авторы письма, добавив, что они собираются обжаловать решение суда.

10 февраля 2017 года в Вологодскую ОДКБ была госпитализирована пятилетняя девочка с пневмонией. Она умерла в больнице на следующий день. По данным следствия, ей была оказана несвоевременная и неполная медицинская помощь врачом анестезиологом-реаниматологом. Согласно материалам дела, медик допустил ошибки, «которые вызвали расстройство жизненно-важных функций организма».

В январе 2018 года коллеги московского гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии общего режима за смерть пациента, выступили против решения суда. По их мнению, причиной смерти стало не повреждение кровеносных сосудов, а онкология, миелофиброз (патология в периферической крови) и несахарный диабет. Приговор был отменен, однако позже дело вернули на дополнительное расследование из-за допущенных следствием ошибок.