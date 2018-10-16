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В стране и мире | РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом

16.10.2018|11:27
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Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, передает РИА Новости.

Об этом заявил руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, рассказавший об итогах заседания Синода Русской православной церкви в Минске. «На заседании священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — сказал он. «Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — добавил митрополит.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда говорил, что РПЦ прервет общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей, передает ТАСС. Речь идет об Украинской автокефальной православной церкви и Киевском патриархате. Также Синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

В РПЦ эти действия посчитали легализацией раскола и заявили, что это грозит катастрофическими последствиями для православного мира.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.10.2018 11:36|

Гундяева волнует падение его доходов. А нам всё равно.

Гость|16.10.2018 12:18|

Владимира Михайловича Гундяева в Минске охраняет серьезный отряд охранников ФСО.

Гость|16.10.2018 12:35|

умные в церковь не ходят!

Гость|16.10.2018 12:37|

Про бога уж никто не вспоминает - имущество делят и должности. Мерзость.

Гость|16.10.2018 12:38|

Модерашка, не стирай слова из Святой Библии! Не греши!

Гость|16.10.2018 12:40|

Вот оно истинное лицо церкви...

Гость|16.10.2018 12:46|

В связи с потерей РПЦ большого религиозного бизнеса на Украине ждем резкого скачка цен на свечки, крещения и отпевания)))

Гость|16.10.2018 12:49|

смешно читать, как журналисты на полном серьезе рассматривают со всех сторон примитивные терки за сферы влияния между двумя продавцами "опиума"))

Имя: Гость
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