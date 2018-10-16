16.10.2018 | 11:27

Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, передает РИА Новости.

Об этом заявил руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, рассказавший об итогах заседания Синода Русской православной церкви в Минске. «На заседании священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — сказал он. «Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — добавил митрополит.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда говорил, что РПЦ прервет общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей, передает ТАСС. Речь идет об Украинской автокефальной православной церкви и Киевском патриархате. Также Синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

В РПЦ эти действия посчитали легализацией раскола и заявили, что это грозит катастрофическими последствиями для православного мира.