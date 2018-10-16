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В стране и мире | Министерство психологического климата захотели открыть в России

16.10.2018|16:26
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В России предложили создать отдельное министерство для формирования в стране «нормальной психологической обстановки». Как сообщает телеканал RT, обращение о необходимости создания Министерства психологического климата в кабинет министров уже направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата, в России зашкаливает градус жестокости, из-за чего происходят разборки на дорогах, скандалы бывших супругов, драки без повода, хамство на парковках и в очередях, избиения стариков, издевательства над инвалидами и убийства.

«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. В российском сегменте Интернета на волне популярности продолжают оставаться видео унижений школьников, снятые их сверстниками (...). Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно. России необходимо отдельное министерство — назовем его Министерством психологического климата», — говорится в обращении Чернышева.

По задумке парламентария, сотрудники министерства должны будут выявлять причины возникновения агрессии в каждой отдельной социальной группе и создавать программы помощи. Этому должны способствовать работа психологов и социологов в школах, беседы с родителями и тренинги на предприятиях. Кроме того, он предлагает создать специальную горячую линию.

«Любой гражданин нашей страны также сможет позвонить в министерство на горячую линию, где ему окажут необходимую психологическую помощь или переправят для оказания помощи в специализированную клинику», — добавил он.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.10.2018 16:28|

penzainform.ru писал(a):

В России предложили создать отдельное министерство для формирования в стране «нормальной психологической обстановки».
Авторов к психиатру срочно!!!

Гость|16.10.2018 16:41|

Последний абзац особенно ценен. В ГД Оруэлла кто-то читал, да неужели!

Гость|16.10.2018 16:43|

Когда перегрызем друг друга, потом прослезимся - тогда все нормализуется.

Гость|16.10.2018 16:58|

А деньги на эти странности опять из куцего бюджета? или кто спонсировать будет ?

Гость|16.10.2018 17:04|

"...или кто спонсировать будет ?"

Американцы

Гость|16.10.2018 17:04|

на эту глупость деньги найдутся...это на повышение пенсий и зарплат денег нет

Гость|16.10.2018 17:16|

Не министерство нужно создавать, которое только деньги на ветер будет спускать. А законы принимать нормальные, народ уже затретировали и решили это исправить очередной армией бесполезных чиновников, кому нужны их тренинги и разговоры, создайте климат благоприятный, отмените пенсионную реформу, увольте милонова с его дебильными предложениями, все гениальное просто

Гость|16.10.2018 17:25|

Согласен, разогнать огромную армию чиновников и депутатов разного калибра, з/п им урезать до невозможности, чтоб чувство локтя было с населением. Психологический климат сразу нормализуется в стране в лучшую сторону

Гость|16.10.2018 17:29|

у дармоедников выводок повзрослел...новые министерства нужно создавать))

Гость|16.10.2018 17:31|

Наше государство нас до этого и довело. Достаточно ихний зомбоящик только посмотреть и сразу психика портится.

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