16.10.2018 | 16:26

В России предложили создать отдельное министерство для формирования в стране «нормальной психологической обстановки». Как сообщает телеканал RT, обращение о необходимости создания Министерства психологического климата в кабинет министров уже направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата, в России зашкаливает градус жестокости, из-за чего происходят разборки на дорогах, скандалы бывших супругов, драки без повода, хамство на парковках и в очередях, избиения стариков, издевательства над инвалидами и убийства.

«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. В российском сегменте Интернета на волне популярности продолжают оставаться видео унижений школьников, снятые их сверстниками (...). Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно. России необходимо отдельное министерство — назовем его Министерством психологического климата», — говорится в обращении Чернышева.

По задумке парламентария, сотрудники министерства должны будут выявлять причины возникновения агрессии в каждой отдельной социальной группе и создавать программы помощи. Этому должны способствовать работа психологов и социологов в школах, беседы с родителями и тренинги на предприятиях. Кроме того, он предлагает создать специальную горячую линию.

«Любой гражданин нашей страны также сможет позвонить в министерство на горячую линию, где ему окажут необходимую психологическую помощь или переправят для оказания помощи в специализированную клинику», — добавил он.