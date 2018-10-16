Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|16 окт 2018|17:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  75.92  |  $  65.53

В стране и мире | Доллару предсказали скорый крах

16.10.2018|16:24
Печать

Доллар упадет примерно на 40 процентов к евро к 2024 году. С таким прогнозом выступил Ульф Линдал, главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC, передает Bloomberg.

По словам Линдала, с 1970-х годов доллар повторяет 15-летний цикл падения и роста. Эта схема повторится и в этот раз. Он ожидает, что американская валюта упадет до 2 долларов за евро и 75 иен за доллар к 2024 году, потеряв с сентября примерно 41 процент и 33 процента соответственно. Это сильно расходится с медианным прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидают, что к 2022 году евро будет стоить 1,28 доллара.

В пользу расчетов Линдала говорит девятипроцентное падение доллара в прошлом году и сентябрьский прогноз Рэя Далио из Bridgewater Associates о резком снижении курса.

Падение курса может привести к распродаже акций и росту цен на сырьевые товары, считает Линдал. То, что многие участники рынка не могут понять логику колебаний доллара, создает «самый рискованный инвестиционный климат за 45 лет» для неамериканских инвесторов, которые недостаточно захеджированы от разворота валют.

В сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в обращении к Европарламенту призвал европейское правительство сделать дополнительные шаги, чтобы поднять значение евро на мировой финансовой сцене.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.10.2018 16:30|

Важней соотношение для России доллар/рубль.

Гость|16.10.2018 16:31|

Давно пора, чтоб упал и не отжался. Ты запомни сынок золотые слова, рубль всему голова, рубль всему голова ... будет .

Гость|16.10.2018 17:05|

Доллар жил! Доллар жив! Доллар будет жить!

Гость|16.10.2018 17:16|

Живее всех живых не будет, прошли те времена. Америка деградирует, мозги опухли от холестерина и излишеств нехороших. Пора батенька Трамп под рубль прогнуться, под изменчивый мир.

Гость|16.10.2018 17:20|

Гость писал(a):

Давно пора, чтоб упал и не отжался. Ты запомни сынок золотые слова, рубль всему голова, рубль всему голова ... будет .
батя, а ты читать умеешь? Про рубль ничего не сказано))

Гость|16.10.2018 17:20|

"Живее всех живых не будет, прошли те времена. Америка деградирует, мозги опухли от холестерина и излишеств нехороших. Пора батенька Трамп под рубль прогнуться, под изменчивый мир."

Дай бох под евро или юань прогнется. Нашим х/б фантикам аля евро до признанной мировой валюты, как до Луны.

Гость|16.10.2018 17:30|

Про деградацию Америки где говорят? Кисель что ли с первого канала?

Гость|16.10.2018 17:32|

"Про деградацию Америки где говорят? Кисель что ли с первого канала?"

По Рентв :-DDD

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 