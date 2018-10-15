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В стране и мире | «Золотая судья» Хахалева ответила на обвинения в подделке диплома

15.10.2018|12:08
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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева считает, что информация о якобы отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании носит заказной характер. Об этом она заявила ТАСС.

«В настоящее время ведется массированная информационная кампания, касающаяся якобы отсутствия у меня высшего юридического образования», — полагает судья.

По словам Хахалевой, она намерена обратиться в правоохранительные органы.

В начале октября адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии у судьи Хахалевой юридического образования. Он обнаружил, что в документах Абхазского государственного университета за 1985-1991 годы, где Хахалева (тогда Требушина) якобы получала юридическое образование, нет никаких упоминаний о такой студентке. Вместе с тем Салмин привел сведения, согласно которым Хахалева работала ветеринаром и имеет соответствующее образование. Собранную информацию адвокат передал в Следственный комитет.

Сама судья, взятая под государственную охрану из-за угроз, заявила ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Информация о поддельном дипломе Хахалевой появилась в ходе скандала, начавшегося летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы ее дочери. По итогам нескольких проверок в правоохранительных органах и судебной системе заявили о подлинности образовательных документов судьи.

Свадьба дочери Хахалевой, как писала пресса, обошлась в два миллиона долларов. На мероприятии выступили известные артисты, в частности Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.10.2018 12:16|

Таких четких телок в Пензе хватает в каждой конторе.

Гость|15.10.2018 13:21|

Пусть расскажет о своих совместных фотографиях где она с криминальными авторитетами,и записи её телефонных разговоров тоже были в сети.Пусть Бастрыкин с согласия Конституционного суда РФ лично проведёт проверку Хахалевой на полиграфе по всем спорным вопросам и всё (но прилюдно,при видеофиксации и свидетелях) ,и всё.

Гость|15.10.2018 13:25|

там все такие...

Гость|15.10.2018 13:30|

penzainform.ru писал(a):

В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.
И что, хотят сказать что судьи за год получают 10-15 миллионов рублей, по 1-му в месяц?

Гость|15.10.2018 13:36|

Невиноватая она, деньги подкинули.

Гость|15.10.2018 13:38|

и погоняла "Ленка - золотой молоток". Которым она по столу стучала после оглашения приговора

Гость|15.10.2018 13:42|

Не будет никакой борьбы с коррупцией, только цирк с конями и полны ватные штаны.

Гость|15.10.2018 13:43|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Имя: Гость
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