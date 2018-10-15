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В стране и мире | Жена Стоянова опровергла сообщение о госпитализации актера

15.10.2018|15:59
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Народного артиста России Юрия Стоянова не положили в больницу. Об этом телеканалу РЕН ТВ в понедельник, 15 октября, сообщила супруга актера Елена Стоянова.

«Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно», — заявила она.

Ранее в понедельник несколько источников сообщили, что Стоянов находится в отделении челюстно-лицевой хирургии и готовится к операции. Отмечалось, что у актера диагностировали одонтогенные кисты зубов.

Юрию Стоянову 61 год. Он наиболее известен как автор, режиссер-постановщик и актер комедийной телепередачи «Городок». Помимо этого, он снялся в таких картинах, как «Ландыш серебристый», «12» и «Гитлер капут!».

13 октября стало известно о госпитализации Армена Джигарханяна. Народного артиста СССР доставили в одну из больниц Москвы в состоянии средней тяжести.

Источник — lenta.ru
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