15.10.2018 | 11:15

Выборы главы Хакасии перенесли на 11 ноября, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 15 октября.

Голосование должно было пройти 21 октября, но его отменили из-за отказа от борьбы кандидата от Партии роста Александра Мяхара.

Шевченко уточнил, в бюллетене будет фамилия только одного оставшегося кандидата — Валентина Коновалова от КПРФ — и два варианта («за» и «против»). Для победы ему нужно будет набрать более 50 процентов голосов.

3 октября президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Михаила Развожаева, который ранее занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа. Президент попросил чиновника взять на себя управление регионом на месяц и подготовить проведение честных выборов.

Развожаев сменил на этом посту Виктора Зимина, который за два дня до повторного голосования снял свою кандидатуру. В первом туре выборов 9 сентября он набрал 32,42 процента голосов.