15.10.2018 | 15:24

В центре германского города Кельн захватили заложников. Об этом сообщается на странице городской полиции в Twitter.

По ее информации, сотрудники правоохранительных органов, а также экстренные службы прибыли на место и уточняют ситуацию.

Как передает Reuters, в заложники могли взять женщину в ресторане McDonald's или в аптеке по соседству. Других деталей не сообщается. В то же время некоторые из очевидцев сообщили о выстрелах, полиция эти данные пока не подтверждает.

Из-за произошедшего эвакуирован вокзал, поезда задерживаются, сообщили представители железной дороги.