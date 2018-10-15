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В стране и мире | В Кельне захватили заложников

15.10.2018|15:24
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В центре германского города Кельн захватили заложников. Об этом сообщается на странице городской полиции в Twitter.

По ее информации, сотрудники правоохранительных органов, а также экстренные службы прибыли на место и уточняют ситуацию.

Как передает Reuters, в заложники могли взять женщину в ресторане McDonald's или в аптеке по соседству. Других деталей не сообщается. В то же время некоторые из очевидцев сообщили о выстрелах, полиция эти данные пока не подтверждает.

Из-за произошедшего эвакуирован вокзал, поезда задерживаются, сообщили представители железной дороги.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.10.2018 16:02|

Ставка на чёрное.

Гость|15.10.2018 16:35|

Ставка на дойче полицай.

Имя: Гость
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