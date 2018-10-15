Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|15 окт 2018|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  76.50  |  $  65.98

В стране и мире | Адвокат объяснил участие Кокорина в драке желанием ее остановить

15.10.2018|11:09
Печать

Адвокат футболиста Александра Кокорина Олег Попов заявил, что футболист хотел остановить драку с водителем телеведущей Ольги Ушаковой. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — заявил Попов.

Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым находится в СИЗО «Бутырка». Под стражу они были помещены 11 октября. Игроки проходят подозреваемыми по двум уголовным делам, которые были заведены после двух драк, которые они устроили утром 8 октября.

От рук Кокорина, Мамаева и еще трех людей в их компании сначала пострадал водитель Виталий Соловчук, а затем — директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|15.10.2018 11:55|

О как!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 