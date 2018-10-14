14.10.2018 | 13:46

В Москве компания хулиганов забросала куриными яйцами и файерами здание ФСБ. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел вечером 13 октября. Группа из пяти человек подошла к зданию приемной ФСБ на Большой Лубянке и принялась забрасывать его яйцами, один из хулиганов бросил к дверям припасенный файер.

Сотрудники ФСБ, осуществлявшие охрану здания, задержали двух человек — мигранта из Казахстана и подростка. Задержанным грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

В марте приехавший из Астрахани пенсионер облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост. Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Астраханец объяснил, что совершил поджог в знак протеста, он имел при себе плакат оппозиционного содержания.