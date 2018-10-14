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В стране и мире | Автобус с туристами съехал в кювет в Карелии

14.10.2018|11:00
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В Карелии съехал в кювет туристический автобус из Санкт-Петербурга, пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 октября, рассказали в региональном управлении ГИБДД. Микроавтобус с 20 туристами ехал из горного парка «Рускеала» в город Сортавала. Машина съехала в кювет на перекрестке в условиях густого тумана.

Госпитализированы два человека, еще 11 туристам назначили амбулаторное лечение, пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе района. В больнице уточнили, что два пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба, ДТП случилось на федеральной дороге А-121, в машине находились 18 человек. В ликвидации последствий аварии участвовали десять человек и три единицы техники.

29 сентября в Луховицком районе Подмосковья на трассе М-5 «Урал» автобус, перевозивший сотрудников магазина «Магнит», столкнулся с внедорожником, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 20 человек.

Источник — lenta.ru
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