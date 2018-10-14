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В стране и мире | Арест Кокорина и Мамаева сочли незаконным

14.10.2018|12:12
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Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы футболиста Александра Кокорина, считает, что помещение ее клиента, а также футболиста Павла Мамаева под арест является незаконным. Об этом юрист написала в Instagram.

«...Видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечет квалификацию только по статье 116 УК РФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (статья 213 УК РФ) — это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества», — считает Стукалова.

Юрист также возмущена тем, в какой форме футболисты были вызваны на допрос. Она напомнила, что в таких случаях обвиняемым должна быть направлена повестка.

Футболисты Кокорин и Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве. Спортсменам грозит до семи лет тюрьмы. От рук Мамаева, Кокорина и других соучастников пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой, а затем директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. 10 октября футболисты явились на допрос в полицию. 11 октября их отправили в СИЗО до 8 декабря.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.10.2018 12:17|

Смотри манда, и тебя закроют довозмущаешься, проплаченная шваль

Гость|14.10.2018 12:27|

за нахлебников им только уважуха .

Гость|14.10.2018 12:30|

Очень жалею, что этот "адвокат" или её родственники, а лучше дети не попал под раздачу Мамаева и Кокорина. Может быть тогда бы поумнела. И правильно научилась бы квалифицировать нарушения.

Гость|14.10.2018 12:31|

Гость писал(a):

Смотри манда, и тебя закроют довозмущаешься, проплаченная шваль
ты бешеный что ли ?

Гость|14.10.2018 12:32|

Гость писал(a):

Может быть тогда бы поумнела. И правильно научилась бы квалифицировать нарушения.
Она умная в отличие от тебя. Именно поэтому она адвокат у футболистов, и получает за работу хорошие гонорары. А ты - НИКТО.

Имя: Гость
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