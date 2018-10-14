14.10.2018 | 12:12

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы футболиста Александра Кокорина, считает, что помещение ее клиента, а также футболиста Павла Мамаева под арест является незаконным. Об этом юрист написала в Instagram.

«...Видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечет квалификацию только по статье 116 УК РФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (статья 213 УК РФ) — это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества», — считает Стукалова.

Юрист также возмущена тем, в какой форме футболисты были вызваны на допрос. Она напомнила, что в таких случаях обвиняемым должна быть направлена повестка.

Футболисты Кокорин и Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве. Спортсменам грозит до семи лет тюрьмы. От рук Мамаева, Кокорина и других соучастников пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой, а затем директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. 10 октября футболисты явились на допрос в полицию. 11 октября их отправили в СИЗО до 8 декабря.