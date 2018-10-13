13.10.2018 | 10:51

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что через несколько дней приедет в Москву, чтобы обсудить российско-американские отношения. О целях своего визита политик сообщил в интервью журналисту Хью Хьюитту.

«Цель [поездки] — продолжить диалог, который состоялся в Хельсинки между президентом Трампом и президентом Путиным, обсудить российско-американские отношения, где мы можем добиться прогресса, где между нами — по-прежнему вопросы и несогласие», — пояснил Болтон.

Советник Трампа добавил, что также посетит страны Кавказа, которые играют «очень существенную» географическую роль, поскольку сотрудничают и с Россией, и с Ираном, и Турцией.

11 октября Болтон написал у себя в Twitter, что 20 октября отправится в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, «чтобы встретиться со своими коллегами и другими высокопоставленными лицами ради продвижения американских интересов в вопросах безопасности».

10 октября финские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в феврале или весной 2019 года может состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Арктическом саммите в Финляндии.

Первая полноформатная встреча двух лидеров прошла 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.