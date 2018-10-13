13.10.2018 | 15:02

Диетологи разработали меню для бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Об этом сообщает газета «Известия».

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что «если не на 3,5 тысячи рублей, то на 4 тысячи рублей построить более или менее внятный рацион питания можно». «Мы смотрим, чтобы меню не было перегружено животным жиром и холестерином, вносим туда сложные углеводы: грубый хлеб, крупы. У нас также выполняется норма по овощам и фруктам», — сказал диетолог.

Согласно примерному расчету питания на 3,5 тысячи рублей на 30 дней, из мяса в рацион войдет только одна курица и 2 килограмма мороженой морской рыбы. В меню также входят 200 граммов хлеба в день, по 100 граммов макарон, гречки или риса и другие продукты.

Врач диетолог-гастроэнтеролог Светлана Незванова в интервью Ura.ru предложила есть на завтрак 15 граммов овса с молоком и хлебцем, на обед — щи и капустный салат с гречкой, а на ужин — минтай с морской капустой.

Ее коллега Светлана Титова заявила, что на 3,5 тысячи рублей в месяц невозможно питаться так, чтобы соблюсти необходимый баланс элементов. «Такая диета может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, к дефициту витаминов, а это обернется депрессиями, сбоем работы центральной нервной системы и ухудшением памяти», — сказала Титова. Недостаток витаминов, по ее мнению, ослабит иммунитет, «организм станет беззащитным перед различными инфекционными заболеваниями и начнет постепенно умирать».

12 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову с поста главы Минтруда региона за «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

11 октября в сети появилось видео, на котором Соколова уверяет депутата областной думы Николая Бондаренко, что 3,5 тысячи рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». По словам чиновницы, на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню, а «макарошки всегда стоят одинаково», поэтому оснований для повышения прожиточного минимума, который в регионе составляет 7241 рубль, нет. На предложение депутата в качестве эксперимента самой попробовать прожить на прожиточный минимум Соколова заявила, что «статус министра этого не позволит».

Как выяснилось, доход самой чиновницы в 2017 году составлял 191 тысячу рублей в месяц.