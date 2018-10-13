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В стране и мире | Девять альпинистов погибли в Непале

13.10.2018|10:13
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Девять альпинистов погибли в горах на западе Непала. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Трагедия случилась на южном склоне горного массива Дхаулагири. На лагерь туристов, расположенный на высоте 3 500 метров, обрушился оползень, после чего началась снежная буря.

Спасательный вертолет был выслан утром 13 октября.

В июле два альпиниста из России совершали восхождение на вершину Латок 1 высотой 7 145 метров в Пакистане. Один из них, Сергей Глазунов, сорвался с горы и погиб. Второго россиянина — Александра Гукова — удалось спасти. Вертолеты долго не могли добраться до него из-за плохих метеоусловий. Альпиниста доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник — lenta.ru
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