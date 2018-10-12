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В стране и мире | Путин нашел временных глав двум российским регионам

12.10.2018|09:23
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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии», — сказал он.

Роман Старовойт в настоящее является заместителем министра транспорта России.

Радий Хабиров занимает пост главы городского округа Красногорск (Московская область).

В четверг, 11 октября, главы сразу трех регионов России подали в отставку по собственному желанию — глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Забайкалья Наталья Жданова.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2018 09:33|

Ищите и обрящете!!! Толцыте... А отверзется или нет неясно...

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