12.10.2018 | 12:56

Супруги из Лондона отмечали медовый месяц на Шри-Ланке, напились с сотрудниками отеля и выкупили весь отель целиком. Об этом сообщает Fox News.

33-летняя Джина Лайонс и 35-летний Марк Ли выпили 12 стаканов рома и подружились с сотрудниками отеля в городе Тангалле (Tangalle). Поговорив с ними, молодожены выяснили, что этот отель сдается в аренду, и решили снять его целиком на три года.

«Мы не понимали большинство диалогов, поэтому просто продолжали пить и напиваться еще сильнее. Немного поторговавшись, мы в итоге сошлись на сумме в 39 тысяч долларов за три года аренды и согласились выплатить 19 тысяч долларов за первый год, а остальные деньги — до марта 2019 года», — рассказала Лайонс.

Совершив такой необдуманный поступок, супруги запаниковали, так как позже выяснилось, что они ждут ребенка. «Наши друзья решили, что мы идиоты. Я уже чувствовала себя плохой матерью, потому что потратила все подаренные на свадьбу деньги на бизнес, который может прогореть», — поделилась женщина.

Тем не менее сейчас их бизнес процветает и приносит хороший доход. Однако супруги решили, что следующий серьезный шаг они будут принимать трезвыми.

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