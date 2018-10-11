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В стране и мире | Россиян предупредили об опасности при поездке в США

11.10.2018|11:44
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке инфекционного заболевания в США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), в штатах Кентукки и Западная Вирджиния зарегистрирован рост заболеваемости вирусным гепатитом А с августа 2018 года. Как уточняется в сообщении, вспышка инфекции обнаружена среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики.

В связи с этим Роспотребнадзор порекомендовал туристам учитывать эту информацию при планировании поездки и прививаться перед путешествием в США.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в каких близлежащих странах россияне могут получить визу в США быстрее всего. Оказалось, что самый короткий срок ожидания визы в Армении — чуть больше месяца. По данным туроператоров, в Ереване сейчас есть даты для собеседования в октябре.

Источник — lenta.ru
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