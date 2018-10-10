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В стране и мире | Женщина вышла замуж за себя из-за назойливой родни

10.10.2018|16:37
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В Уганде 32-летняя студентка вышла замуж за саму себя, чтобы успокоить родителей, которых волновало отсутствие у нее семьи и детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пять лет назад Лулу Джемима (Lulu Jemimah) уехала в Австралию, чтобы получить высшее образование. Она закончила бакалавриат в сиднейском университете Маккуори, а теперь учится в магистратуре по направлению «Литературное творчество» в Оксфордском университете в Великобритании.

Ее академические успехи не впечатлили родителей. «Родня спрашивала меня только о том, когда я собираюсь выйти замуж (в Уганде это очень важно), — рассказывает Джемима. — На втором месте был вопрос о том, когда я заведу детей и семью. Отец сочинил свадебную речь, когда мне исполнилось 16 лет».

Чтобы положить конец таким разговорам, она вместе с друзьями устроила шуточную свадьбу. Брат испек торт, знакомый дизайнер напечатал приглашения, а друг сыграл роль священника. Церемонию устроили в баре, которым владеет еще один приятель. На нее собрались около 30 человек. Джемима вышла в платье, которое подруга взяла напрокат, объяснила гостям, почему рядом нет жениха, и произнесла свадебную клятву: любить себя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии.

Родителей на свадьбе не было. «Когда мы говорили на следующий день, мама была озадачена и немного задета, но сказала, что даже то, что я надела свадебное платье, доказывает мою готовность к браку», — говорит Джемима. Отец заявил, что у него нет слов.

В 2017 году сообщалось, что итальянка Лаура Меси вышла замуж за саму себя. Когда-то она пообещала родителям, что сделает это, если не найдет спутника жизни к 40 годам, и сдержала свое слово.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.10.2018 16:44|

Пурга, заносит информационное пространство, а пока в глазах висит мгла, проведена пенсионная реформа и на пороге электронные паспорта.

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