10.10.2018 | 16:36

Убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Подмосковье связано с уголовными делами в ее производстве. Об этом ТАСС сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

«У следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве», — сказала она.

Шишкина была убита ранним утром в среду, 10 октября. Женщина вышла из своего дома в поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелил преступник. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечает Telegram-канал «112», это уже второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское, у дома № 31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — сообщает канал.