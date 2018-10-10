Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 окт 2018|17:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  76.07  |  $  66.18

В стране и мире | Застреленная следователь поплатилась за свою работу

10.10.2018|16:36
Печать

Убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Подмосковье связано с уголовными делами в ее производстве. Об этом ТАСС сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

«У следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве», — сказала она.

Шишкина была убита ранним утром в среду, 10 октября. Женщина вышла из своего дома в поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелил преступник. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечает Telegram-канал «112», это уже второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское, у дома № 31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — сообщает канал.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.10.2018 16:47|

Журналисты поменяйте названия, вы не на блатхате. Следователь доказала своей смертью, что она была честным человеком. Она не поплатилась, а погибла на посту, а это разные вещи.

Гость|10.10.2018 16:51|

честные на лексусах не ездят...

Гость|10.10.2018 17:07|

Видимо, это "любительская новость, не для показа по ТВ..."

Гость|10.10.2018 17:11|

Гость писал(a):

Журналисты поменяйте названия, вы не на блатхате. Следователь доказала своей смертью, что она была честным человеком. Она не поплатилась, а погибла на посту, а это разные вещи.
Я тоже о*уел от заголовка . ЖурналиЗД должен поплатиться за это .

Работайте , братья !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 