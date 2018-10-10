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В стране и мире | На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело

10.10.2018|16:30
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В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, участвовавших в двух драках в центре столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, заявил представитель московской полиции Юрий Титов. Об этом сообщает ТАСС.

«Если к 18:00 10 октября граждане Кокорин и Мамаев не прибудут в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, то они будут объявлены в федеральный розыск», — добавил Титов.

Дела, возбужденные ранее по факту драк с участием Кокорина и Мамаева, расследовались по менее тяжкой статье — о побоях.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.10.2018 16:52|

Папа ихний уж очень сильно проклятия посылал в адрес футбольного клуба за то что расторгли контракт. Видимо было им у кого поучиться вежливости.Пусть идут работать. Поделом.

Гость|10.10.2018 17:02|

Какая им работа? Лес валить за пайку

Имя: Гость
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