10.10.2018 | 16:30

В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, участвовавших в двух драках в центре столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, заявил представитель московской полиции Юрий Титов. Об этом сообщает ТАСС.

«Если к 18:00 10 октября граждане Кокорин и Мамаев не прибудут в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, то они будут объявлены в федеральный розыск», — добавил Титов.

Дела, возбужденные ранее по факту драк с участием Кокорина и Мамаева, расследовались по менее тяжкой статье — о побоях.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.