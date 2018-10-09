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В стране и мире | Звезда сериала «Кухня» сбил пешехода в Москве

09.10.2018|10:15
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Народный артист России Дмитрий Назаров сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве. Об этом источник в полиции сообщил ТАСС во вторник, 9 октября.

Инцидент произошел ночью. В пресс-службе столичного Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения подтвердили информацию о ДТП на Варшавском шоссе, отказавшись раскрывать личности участников аварии. «Водитель, управляя машиной Audi, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте», - заявили представители правоохранительных органов.

После ДТП Назаров вызвал пострадавшему «скорую помощь». Пешеход получил множественные переломы. По словам очевидцев, 29-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, передает «Пятый канал».

61-летний Дмитрий Назаров известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». Он также снялся в таких проектах, как «Ельцин. Три дня в августе», «Шпион», «Мебиус», «Штрафбат», «Ларго Винч: Заговор в Бирме», «Золотой теленок» (телесериал 2006 года) и «Марш Турецкого». Звание народного артиста России Назаров получил в 2000 году.

Источник — lenta.ru
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