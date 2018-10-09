«Золотая судья» Хахалева имела только ветеринарное образование

09.10.2018 | 12:52

Адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии юридического образования у краснодарской судьи Елены Хахалевой, получившей скандальную известность после шикарной свадьбы своей дочери. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным адвоката, во всех документах Абхазского государственного университета за 1985-1991 годы, где Хахалева (тогда Требушина) якобы получала высшее юридическое образование, нет никаких данных о такой студентке. Юрист исследовал бумаги о переводе учащихся с курса на курс, допусках к госэкзаменам и сами протоколы испытаний, а также обнародовал приказ от 21 августа 1985 года о зачислении студентов на все виды обучения в вузе.

Адвокат заявил, что лично встретился с обучавшимся в то время на юридическом факультете Кахабером Кахетелидзе, и тот не сумел опознать Хахалеву в числе своих сокурсников. Салмин получил и ответ из «Гознака» по поводу бланка диплома № РВ-523043, который якобы был получен судьей и который отправили в 1988 году в другой вуз — Чечено-Ингушский пединститут.

«С 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории — есть приказ о ее приеме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара», — рассказал об итогах своего расследования Салмин.

Адвокат заявил, что все собранные им в ходе собственного расследования данные он передал в Следственный комитет России, и надеется на возбуждение уголовного дела.

Скандал вокруг судьи Хахалевой вспыхнул летом 2017 года. Затраты на свадьбу ее дочери оценили в два миллиона долларов. На торжестве выступали Басков, Кобзон, Меладзе и Павлиашвили. Пленум Верховного суда России вывел Хахалеву из состава президиума Краснодарского краевого суда. 21 сентября 2018 года она получила госзащиту в связи с поступающими в ее адрес угрозами.