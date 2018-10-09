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В стране и мире | Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым чиновника

09.10.2018|08:57
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы после драки с Александром Кокориным. Об этом в эксклюзивном интервью «Коммерсантъ FM» рассказал его адвокат Геннадий Удудян.

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя были по расовым мотивам. Он сделал Кокорину и Мамаеву замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье "побои". Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность», — заявил Удунян.

Инцидент произошел 8 октября. Кокорин с Мамаевым вступили в конфликт с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным в одном из кафе в центре Москвы. На видео с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове. По сообщениям очевидцев, оба игрока находились в неадекватном состоянии. Жена Мамаева Алана извинилась за поведение футболистов и заявила, что они были пьяными.

Пак и Гайсин были доставлены в больницу, футболисты скрылись до прибытия полиции.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.10.2018 10:00|

Вот это Герои России.

Гость|09.10.2018 10:11|

Не на того.... рыпнулись?Да еще стулом.

Гость|09.10.2018 10:12|

Оказались бы простыми смертными - по-быстрому дело бы замяли, а потерпевшему рот заткнули деньгами. А тут оказался директор. Не на того напали.

Гость|09.10.2018 10:18|

простые в тот кабак не ходят...

Гость|09.10.2018 10:21|

однозначно быдлофутболист кокорин распоясался и очумел от неожиданно свалившихся на него денег и успеха,а слаборазвитый мозг вундеркиндера не в состоянии здраво распорядиться достигнутым,вот и бродит по рюмочным и рыгаловкам в сопровождении таких же чепушил-малолеток в поисках приключений..

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