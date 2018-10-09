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В стране и мире | С испорченной картиной Бэнкси случилось новое недоразумение

09.10.2018|15:09
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Неизвестный коллекционер искромсал одну из 600 копий картины Girl with Balloon («Девочка с шариком») британского стрит-арт-художника Бэнкси. Об этом сообщает Metro.

Мужчина приобрел картину за 40 тысяч фунтов стерлингов. Однако после того как в пятницу, 5 октября, на аукционе дома Sotheby's в Лондоне аналогичная работа ушла с молотка за 1 042 000 фунтов, а затем была дистанционно уничтожена автором с помощью шредера, он решил собственноручно удвоить стоимость своей копии.

Испортив ее, коллекционер обратился к арт-экспертам, чтобы определить новую цену картины. Однако шокированные оценщики окрестили действия коллекционера «самовольным вандализмом» и озвучили новую цену: один фунт стерлингов.

Ранее в октябре Бэнкси выложил в Instagram видео с рассказом о подготовке картины Girl with Balloon к самоуничтожению на аукционе Sotheby's. «Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину. На тот случай, если ее выставят на аукцион», — говорится в ролике.

Источник — lenta.ru
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