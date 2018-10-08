08.10.2018 | 12:47

Самолет авиакомпании «Икар» столкнулся с авиалайнером «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Уральских авиалиний» Веру Гасникову.

По ее словам, самолет авиакомпании «Икар» врезался в авиалайнер «Уральских авиалиний», когда тот стоял на стоянке, и повредил ему правую сторону руля высоты.

Она также добавила, что по данному инциденту проводится расследование, и претензий к авиакомпании «Икар» представители «Уральских авиалиний» пока не предъявляли.

В августе два самолета компании United Airlines столкнулись в международном аэропорту О'Хара в Чикаго. Отмечается, что один из лайнеров отъезжал от выхода С30 и столкнулся со вторым самолетом, припаркованным у выхода С28. У обоих повреждено левое крыло.