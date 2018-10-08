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В стране и мире | Россиянам предсказали продовольственный кризис

08.10.2018|11:53
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Россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов в выходные из-за законопроекта депутата Ирины Яровой. Как сообщают «Известия», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отправила предостережение в нижнюю палату парламента и правительство.

Законопроект предполагает запрет для торговых сетей заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, не проданного по истечении срока годности.

Как отмечается в отзыве АКОРТ на законопроект, не имея возможности вернуть товар, ретейлеры начнут сокращать заказ. При этом в пятницу продукты заказывают сразу на три дня. Таким образом, при скачке спроса продукты могут распродать, и к воскресенью магазины встретят россиян пустыми полками.

По оценке АКОРТ, продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.10.2018 12:14|

"Реальные санкции" США за Крым в ближайшем будущем уничтожат экономику РФ - советский диссидент Бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции против РФ еще не вводились.

Западные санкции против России из-за аннексию Крыма будут постоянно усиливаться. США возможность полностью разрушить российскую экономику. Такое заявление сделал основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России", бывший советский диссидент Герман Обухов,». По его мнению, Америка "не отстанет от России, не скажет" украли Крым, ну и ладно ".

"Вор должен сидеть в тюрьме. Если Россия украла Крым, она должна за это ответить. Или возвращаешь Крым санкции снимают, или санкции нарастают и экономика просто рухнет", - пояснил Обухов логику США. При этом бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции против РФ еще не вводились. "Реальных санкций пока нет. Реальные санкции - это эмбарго на нефть. Это 40% от экономики ..о которых начинают вести речь. . Эмбарго будет ножом в спину - 40% экономики возьмут и выбросят. Это будет конец, не знаю, где они еще будут деньги брать", - пояснил он.

Гость|08.10.2018 12:15|

Когда с интеллигентскими

Химерами покончите

Вернитесь вы в исконный наш,

Крестьянский наш уклад

Курятничек в кладовочке,

Коровка на балкончике

А под балконом грядочки

– здесь будет город-сад.

(Т.Шаов "Товарищи учёные")

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