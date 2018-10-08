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В стране и мире | Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым

08.10.2018|22:20
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В сети появилось видео, где запечатлено нападение российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновников в московской кофейне. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

На видео можно наблюдать, как человек в капюшоне атакует стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. После этого лицо нападавшего попадает в кадр, в нем можно узнать именно форварда «Зенита» Кокорина. Позже в дело вмешивается и Мамаев.

Полиция возбудила уголовное дело после драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками в одной из московских кофеен. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления», — заявили в ведовстве.

Дело возбуждено по статье 116 УК РФ («Побои»).

Об инциденте стало известно 8 октября. В драке с футболистами пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и, по некоторым данным, директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергей Гайсин. ФГУП «НАМИ» работал над проектом «Кортеж», который объединяет российские автомобили для первых лиц государства.

В комментарии телеканалу «Звезда» представитель организации опроверг эти данные. «С нашим генеральным директором все отлично. Я его видел минут десять назад, он проводил совещание. Все отлично», — заявил заместитель Гайсина Андрей Гармай.

По описанию очевидцев, Кокорин и Мамаев находились в неадекватном состоянии. Пак получил два удара по лицу, также у него травмирована рука. Он в настоящий момент находится в больнице.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.10.2018 22:42|

Хахахахаха! Это их успех Хабиба на подвиги вдохновил!!!!

Гость|08.10.2018 22:48|

бить не могут не по мячу не по морде...

Гость|08.10.2018 22:52|

Что, уже началось?)))

Гость|08.10.2018 23:16|

Штраф, наверно, им за такое поведение выпишут тыщ 10 рублей и на этом все закончится.

Гость|08.10.2018 23:19|

С легкой руки Кокорина Пак произведен в чин стулоначалька.

Гость|08.10.2018 23:20|

Это они с кофию так возбудились? Сомнительно, однако!

Имя: Гость
Комментарий:

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