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В стране и мире | Нобелевскую премию по экономике присудили за природу

08.10.2018|16:32
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Юбилейная Нобелевская премия по экономике присуждена двум ученым — Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Об этом объявил официальный представитель Нобелевской премии.

Нордхаус получил премию за интеграцию исследований по изменению климата в долгосрочное макроэкономическое прогнозирование. Ромер награжден за интеграцию технологических инноваций в долгосрочное макроэкономическое прогнозирование.

«Уильям Нордхаус и Пол Ромер создали методы решения фундаментальных проблем устойчивого экономического роста», — говорится в релизе премии. Жюри отметило, что работы ученых позволили значительно расширить методы моделирования рыночной экономики в контексте природы, опыта и знаний.

Уильям Нордхаус родился 31 мая 1941 года в Альбукерке, в настоящий момент он работает в Йельском университете. Пол Ромер родился 7 ноября 1955 года в Денвере, сейчас он трудится в Нью-йоркской школе бизнеса.

Год назад Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер за описание фундаментальных связей психологии, человеческого поведения и экономики.

Источник — lenta.ru
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