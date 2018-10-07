Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|7 окт 2018|12:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

В стране и мире | Пропавшего президента Интерпола заподозрили в коррупции

07.10.2018|12:12
Печать

Президента Интерпола Мэна Хунвэя задержали в Китае по подозрению в коррупционной деятельности. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Хунвэй якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что пропавший президент Интерпола находится под следствием в Китае. В публикации отмечалось, что мужчину «забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Китае на прошлой неделе». При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

О пропаже мужчины стало известно 5 октября. Сообщалось, что 64-летний Мэн Хунвэй 29 сентября отправился из Франции в Китай, и с тех пор не выходил на связь. К властям обратилась его жена, проживающая с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года. Этот пост он должен занимать до 2020 года. Ранее он работал на должности заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 