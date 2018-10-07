07.10.2018 | 11:19

Потребление вина в России может вырасти в два раза к 2030 году, составив 250 миллионов декалитров в год. Об этом сказано в прогнозе Союза виноградарей и виноделов, передает ТАСС.

«Задачи [отрасли] невероятно амбициозные, например, достичь площади виноградников в 350 тысяч гектаров. Откуда эта цифра? Она очень простая: было время, когда в России было 200 тысяч гектаров виноградников, а в Крыму было 150 тысяч гектаров, нам для начала надо восстановить те площади, которые были, а дальше идти вперед», — заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Как отмечается в прогнозе, в 2017 году потребление российского вина достигло 81,9 миллионов декалитров против 33,8 миллионов — иностранного. Ожидается, что по итогам 2018 года этот показатель может увеличиться на три миллиона.

Среди других задач — рост объёма сбора винограда к 2030 году до 3 миллионов тонн, а производства вина — до 210 миллионов декалитров (в 2018 году может быть произведено 32 миллиона декалитров вина и собрано 560 тысяч т​онн винограда).

«Главная цель — добиться того, чтобы все поняли: Россия — это винодельческая держава, ведущий производитель. Мы сегодня по потреблению в абсолютном выражении находимся на пятом месте в мире среди всех стран. Задача стоит стать на пятое место по производству», — заключил Попович.

В июле вино было названо самым популярным алкогольным напитком у россиян. Среднестатистический россиянин покупает вино семь раз в год, а средний объем покупки составляет 1,4 литра.