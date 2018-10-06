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В стране и мире | В России повысят цены на водку

06.10.2018|09:26
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Минфин разработал проект приказа, в соответствии с которым минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в России планируют повысить с 205 рублей до 215 рублей за 0,5 литра.

Кроме того, в ведомстве предлагают поднять минимальную розничную цену на коньяк — с 371 рубля до 388 рублей за 0,5 литра, а также на бренди — с 293 рублей до 307 рублей.

«Необходимость индексации цен, не ниже которых осуществляются закупка, за исключением импорта, поставки, за исключением экспорта, и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, на уровень инфляции»,— говорится в обосновании к документу.

С 20 августа в России выросла минимальная розничная цена водки крепостью меньше 40 градусов. Теперь она привязана к цене 40-градусного напитка — 205 рублей за пол-литра. Это уже привело к подорожанию 37-38-градусной водки на девять рублей и 38-39-градусной на четыре рубля.

Источник — lenta.ru
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